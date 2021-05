VCP: verlenging van steunmaatregelen verstandig

Het kabinet doet er goed aan de steunmaatregelen nog een keer te verlengen, ook nu Nederland steeds verder van het slot kan. Ondanks de verdere versoepeling van de coronamaatregelen zitten veel werknemers en bedrijven nog in onzekerheid. Het is daarom verstandig dat het steunpakket nog zeker de komende drie maanden van kracht blijft, zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

Het kabinetsbesluit betekent onder meer dat bedrijven ook in het derde kwartaal kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). “Op die manier blijft de werkgelegenheid gewaarborgd en behouden mensen hun inkomen. Als sociale partners hebben wij er bij het kabinet op aangedrongen dat het steunpakket wordt verlengd in het kader van herstel”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

De VCP is verder hoopvol gestemd over het herstel van de economie, nu steeds meer mensen aan de slag kunnen, maar het zal niet vanzelf gaan. Het is belangrijk komende tijd het herstel te bevorderen, aldus de VCP.