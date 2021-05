De verlenging van het steunpakket kost de schatkist 6 miljard euro extra. De duurste maatregel is het verlengen van de loonsubsidieregeling NOW (2 miljard euro). In totaal kostten de steunregelingen in de coronacrisis tot nu toe ongeveer 80 miljard, melden de ministers die de verlenging aankondigen.

De steunregelingen worden met drie maanden verlengd, tot het einde van september. Het huidige steunpakket zou eerst op 1 juli aflopen.