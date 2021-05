Yellen: hogere inflatie tot eind 2021, daarna afzwakking

De inflatie in de Verenigde Staten zal waarschijnlijk nog tot het einde van dit jaar op een hoog niveau liggen, maar daarna zal die gaan afzwakken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen gezegd in het Congres.

“Mijn inschatting nu is dat de recente inflatie die we hebben gezien tijdelijk is. Het is niet iets dat blijvend is”, zei Yellen. Ook bestuurders van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, hebben al meermaals aangegeven dat de hoge inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is.

Op de aandelenbeurzen was er de afgelopen tijd behoorlijke onrust door zorgen bij beleggers over een sterk oplopende inflatie. Mogelijk zou de Fed daardoor sneller de rente kunnen gaan verhogen wat ongunstig is voor met name techaandelen.

De inflatie in de VS steeg in april naar 4,2 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Door het economisch herstel van de coronacrisis wordt de vraag van consumenten aangejaagd, wat de prijzen stuwt. Daarbovenop komen nog toeleveringsproblemen in de industrie waardoor bedrijven met hogere kosten te maken hebben en die doorrekenen aan klanten. De prijs van tweedehands auto’s in de VS steeg sterk omdat autobouwers kampen met chiptekorten waardoor de productie van nieuwe auto’s wordt verstoord.