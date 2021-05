Auto- en motorbranche herstelt nog niet van coronacrisis

De auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van 2021 nog niet hersteld van de coronacrisis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Showrooms moesten in december de deuren sluiten vanwege lockdownmaatregelen. Begin maart mochten ze gedeeltelijk weer open.

De omzet van verkopers daalde op jaarbasis met bijna 1 procent. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 was de daling bijna 3 procent. Importeurs zagen hun omzet het hardst dalen met 7,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zij werden in 2020 ook al als eerste getroffen door de sluiting van fabrieken in binnen- en buitenland.

Na vier kwartalen van daling steeg de omzet van de handel in onderdelen. Die groeide vergeleken met vorig jaar met ruim 6 procent. Ook de handel in en reparatie van motoren steeg, met bijna 9 procent.

Het aantal openstaande vacatures in de sector is toegenomen. In het derde kwartaal waren er 3100 vacatures nog niet vervuld. Dat was een kwartaal eerder nog 2600. Verder bleek dat het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche toeneemt. Toch zijn ondernemers in de sector nog steeds pessimistischer dan in andere bedrijfstakken.