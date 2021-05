Beleggers schudden inflatieangst af en zetten Wall Street hoger

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn vrijdag licht hoger geëindigd. Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door macro-economische cijfers die wezen op een aantrekkende inflatie. Verder keken ze naar de cijfers van enkele bedrijven zoals de ontwikkelaar van bedrijfssoftware Salesforce. Wall Street gaat nu een lang weekend in, want maandag blijven de beurzen gesloten wegens Memorial Day.

De consumentenbestedingen in de VS namen in april met 0,5 procent toe op maandbasis. Een maand eerder was nog sprake van een toename met 4,7 procent dankzij de coronasteuncheques van de Amerikaanse overheid voor huishoudens. In het cijfer over de bestedingen is ook een inflatiecomponent meegenomen die belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Dat cijfer viel iets hoger uit dan verwacht.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 34.529,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,1 procent tot 4204,11 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,1 procent omhoog, tot 13.748,74 punten.

Salesforce steeg 5,4 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. Het bedrijf verhoogde bovendien de verwachtingen voor het gehele jaar.

Ook computerfabrikanten Dell en HP openden de boeken. Beide bedrijven profiteerden afgelopen kwartaal flink van de vraag naar computers door het vele thuiswerken in coronatijd. Wel waarschuwden ze voor de impact van de chiptekorten op hun activiteiten en de leveringen van computers. Het aandeel Dell verloor 1,1 procent en HP leverde haast 9 procent aan waarde in.

Boeing werd 1,5 procent lager gezet. De vliegtuigbouwer stopt opnieuw tijdelijk met leveringen van de 787 Dreamliner in verband met technische problemen met het toestel. Boeing werkt samen met luchtvaartautoriteit FAA bij het verhelpen van de mankementen.

Ook groothandelaar Costco Wholesale (min 2,4 procent) opende de boeken, net als kledingverkoper Gap (min 4,8 procent).

Bioscoopketen AMC eindigde 2,2 procent lager na een groter dan verwacht verlies door een gebrek aan interessante films sinds de heropening van zijn zalen. Het bedrijf kende een koersdag met wilde koersbewegingen. AMC steeg aan het begin van de handelsdag tot 38 procent, maar zakte daarna weg.

De euro was 1,2193 dollar waard, evenveel als bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 66,63 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 69,63 dollar per vat.