Beter Bed praat over verkoop Zweedse tak

Beddenwinkelconcern Beter Bed is in vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse winkelketen Sängjätten. De beoogde koper is Lars Larsen Group, het bedrijf van de familie van de oprichter van de Deense interieurketen Jysk. De onderhandelingen over Sängjätten moeten eind juni afgerond zijn.

Eerder deze maand maakte Beter Bed bekend zich met een nieuwe strategie meer te willen richten op digitalisering en onlineverkoop, de ontwikkeling van het winkelnetwerk en groothandelsverkopen. Om zich op die groeigebieden te kunnen toeleggen is Beter Bed bereid de Zweedse tak van de hand te doen. Daarmee wordt Beter Bed een bedrijf dat zich alleen nog op de Benelux richt.

Eerder verkocht Beter Bed de activiteiten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In die landen had het bedrijf veel last van een gifschandaal. Er zat te veel van een giftige stof in een deel van de schuimmatrassen, waarna consumenten de winkels links lieten liggen.

Het Zweedse Sängjätten heeft zestien winkels en had vorig jaar een omzet van 14,6 miljoen euro. Heel Beter Bed bestond eind vorig jaar uit 151 winkels met een omzet van 222 miljoen euro.