Blik belegger goeddeels op Amerikaanse begrotingsplannen gericht

Op de Europese beurzen gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar de omvangrijke begrotingsplannen die de Amerikaanse president Joe Biden later op de dag zal ontvouwen. Beleggers hopen dat de bestedingsplannen van 6 biljoen dollar van Washington het herstel van de coronacrisis zullen versnellen. Geruststellende woorden van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen over de inflatie bieden eveneens steun aan de aandelenhandel.

Yellen, voormalig voorzitter van de Federal Reserve, verklaarde voor het Congres dat de inflatie in de Verenigde Staten waarschijnlijk nog tot het einde van dit jaar op een hoog niveau zal liggen, maar daarna zal afzwakken. Ook bestuurders van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, hebben aangegeven dat de hoge inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is. Beleggers maakten zich de afgelopen tijd zorgen over de sterke stijging van het algemene prijspeil. Mogelijk zou de Fed daardoor sneller de rente kunnen gaan verhogen, wat slecht nieuws is voor met name techaandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk met kleine winsten openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen vrijdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio was een positieve uitblinker en ging met een winst van ruim 2 procent het weekeinde in.

Op het Damrak liet biotechnoloog Galapagos weten tijdens het virtuele congres van de European League Against Rheumatism (EULAR) nieuwe gegevens over de veiligheid van ontstekingsremmer filgotinib als behandeling tegen reuma te presenteren. Het congres wordt gehouden van 2 tot en met 5 juni.

Het consortium onder leiding van investeerder NPM Capital heeft het overnamebod op IT-dienstverlener ICT Group gelanceerd. De aanmeldingsperiode start op 31 mei en eindigt op 23 juli. NPM Capital en ICT bereikten al eerder overeenstemming over het bod van 14,10 euro per aandeel in contanten, exclusief dividend. Op 9 juli van dit jaar houdt ICT Group een aandeelhoudersvergadering waar het bod zal worden besproken.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Er komt geen gedwongen ontslag van zevenhonderd cabinemedewerkers van luchtvaartmaatschappij KLM. Vakbond FNV Cabine en KLM zijn druk in de weer geweest om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen door middel van bijvoorbeeld een vrijwillige vertrekregeling en detachering binnen KLM.

Verder zal het aandeel van fabrikant van elektronische componenten Neways reageren op de hernieuwde poging van industrieconcern VDL voor een overname.

De euro was 1,2175 dollar waard, tegen 1,2188 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 66,97 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 69,50 dollar per vat.