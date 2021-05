Brabantse farmaceut Organon opgenomen in S&P 500 in New York

De van oorsprong Nederlandse farmaceut Organon wordt per 3 juni opgenomen in de brede Amerikaanse beursindex S&P 500, met daarin de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Organon krijgt een eigen notering na de afsplitsing van het Amerikaanse geneesmiddelenbedrijf Merck, dat buiten Noord-Amerika bekend staat als MSD.

Merck, dat Organon in 2009 inlijfde, maakte vorig jaar al bekend onderdelen te willen afsplitsen onder de naam Organon. Daaronder valt straks onder meer de tak die over vrouwengezondheid gaat. Die afsplitsing zou op 2 juni voltooid moeten zijn.

Begin 2007 verdween de honderd jaar oude bedrijfsnaam Organon uit Nederland, waar de medicijnfabrikant in Oss ooit begon. Vorig jaar werd bekend dat de bedrijfsnaam definitief terugkeert naar Nederland. Ongeveer 1100 medewerkers van geneesmiddelenbedrijf MSD Nederland maken de overstap naar Organon. Het farmaciebedrijf telt straks naar verwachting 10.000 tot 11.000 medewerkers wereldwijd.

Geboortestad Oss zal de belangrijkste productielocatie worden van het hernieuwde Organon in Nederland. Die vestiging zal worden geleid door Wenny Raaijmakers, die nu al directeur is van de locatie onder de vlag van MSD.

Merck was al opgenomen in de S&P 500 en blijft dat ook. Organon neemt de plek in van het Amerikaanse aardoliebedrijf HollyFrontier. Dat bedrijf verhuist weer naar de kleinere S&P MidCap 400.