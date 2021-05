Onrust onder huizenbezitters door duurdere taxaties

De nieuwe Europese regels voor taxaties van woningen die per 1 juli gaan gelden veroorzaken onrust onder huizenbezitters. Makelaars en taxateurs zouden volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) de mogelijkheid aangrijpen de prijzen voor taxaties te verhogen tot wel 350 euro. Alternatieven van nog geen 100 euro waarmee banken en andere marktpartijen komen stuiten op hevig verzet van makelaars en taxateurs. De VEH wil dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) ingrijpt en voor duidelijkheid zorgt.

Vanaf 1 juli is het volgens Europese regels niet meer toegestaan om modelmatig te taxeren voor leningen die huiseigenaren afsluiten met een overwaarde op hun woning. Dat is nu nog een veelgebruikt en voordelig alternatief voor traditionele waardebepalingen. Wat nog wel is toegestaan is een “hybride taxatie”, waarbij een berekening op afstand wordt gecombineerd met een controle door een taxateur of andere deskundige die verantwoordelijk is voor de afgegeven waarde.

Een aantal marktpartijen, zoals ING en Calcasa, presenteerden onlangs een hybride taxatiemethode die voldoet aan de nieuwe regels en die minder dan 100 euro kost. Kort daarop kondigde de NRVT, de toezichthouder op de taxatiebranche, samen met makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro aan per 1 juli met een eigen model te komen. De kosten hiervan liggen rond de 350 euro, meent de VEH

De vereniging noemt het opmerkelijk dat bij het model dat de toezichthouder met de organisaties ontwikkelde, een aantal woningtypen worden uitgesloten, waaronder appartementen. Juist dit soort huizen zijn goed vergelijkbaar, aldus de VEH. Ook meent de vereniging dat toezichthouders onafhankelijk zouden moeten zijn. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zou ook inhoudelijke bezwaren hebben tegen het initiatief van de taxateurs en makelaars.

“Het lijkt er op dat er vanuit de branche pogingen worden ondernomen om de taxatiemarkt af te schermen, waarbij het eigen model de standaard moet worden”, hekelt Nico Stolwijk van de VEH de houding van taxateurs en makelaars. Volgens hem is het ongepast om samen met enkele brancheorganisaties een taxatiemodel te ontwikkelen en de eigen regelgeving hierop aan te passen.