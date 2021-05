Prijzen in industrie schieten omhoog door duurdere olie

De prijzen die Nederlandse industriebedrijven voor hun producten vragen waren in april gemiddeld 11,8 procent hoger ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt vooral doordat olie sterk in prijs is gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In april kostte een vat ruwe Brentolie volgens het CBS ruim 54 euro. In dezelfde maand vorig jaar kelderden de olieprijzen nog hard door de coronacrisis, waarbij kopers van olie op enig moment zelfs geld toe kregen. Dit effect zorgt ervoor dat producten in de aardolie-industrie vorige maand ruim 95 procent duurder waren dan een jaar eerder. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 29 procent.

De afzetprijzen in de industrie stegen ook ten opzichte van de voorgaande maand. Vergeleken met maart waren industriƫle producten 1,4 procent hoger.

Het vertrouwen onder ondernemers in de industrie is ook verbeterd, stelt het CBS. De graadmeter voor de stemming in de sector steeg van 6,5 in april naar 8,8 in mei. Ieder cijfer boven de 0 betekent dat er meer optimisten dan pessimisten zijn. Bedrijven waren vooral positiever zijn over de hoeveelheid werk en opdrachten in de toekomst.