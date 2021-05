Tata Steel: rechtszaak over uitstoot nog niet aan de orde

Staalbedrijf Tata Steel zegt dat een eventuele rechtszaak over CO2-uitstoot, waar Milieudefensie op hint, nog niet aan de orde is. Dat laat een woordvoerster weten. Milieudefensie won onlangs een belangrijke klimaatzaak tegen olie- en gasconcern Shell en oriënteert zich naar aanleiding van het vonnis op mogelijkheden om meer bedrijven hun uitstoot te laten verminderen. Tata is volgens een overheidslijst die de milieuorganisatie opvroeg de grootste vervuiler van Nederland als het om CO2-uitstoot gaat.

Tata Steel zegt “continu in gesprek” te zijn met milieupartijen. Als Milieudefensie straks aanklopt voor een gesprek dan staat de deur volgens het concern open. Milieudefensie-directeur Donald Pols zei in Nieuwsuur met Tata om tafel te willen. Tata zegt ook geen legertje advocaten op te trommelen voor een eventuele rechtszaak. “De focus ligt nu op verduurzaming, want dat is de ambitie die we hebben”, aldus de woordvoerster.

Overigens wil Tata niet ingaan op de uitspraak van de rechter in de zaak tegen Shell. Die oordeelde woensdag dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor de mensenrechten en dat ook bedrijven verplicht zijn die te respecteren. “We hebben het gezien, we hebben het gehoord, maar we gaan er verder niet op in omdat we geen partij zijn in deze zaak”, zegt de woordvoerster.

Het bedrijf zegt zich voor te bereiden op het voor elkaar krijgen van de in mei aangekondigde CO2-reductie. Zo bekijkt Tata welke technologieën verduurzaamd kunnen worden, zoals het afvangen van CO2 uit de hoogovens en opslaan in lege gasvelden. Daarvoor werkt Tata onder meer samen met de Gasunie. In 2050 wil het bedrijf CO2-neutraal zijn. Tata noemt verder ideeën van vakbond FNV om over te stappen van steenkool op waterstof “interessant”, maar wijst op de voorradigheid van genoeg duurzame energie die daarvoor nodig is. Ook zegt het bedrijf afhankelijk te zijn van andere partijen, voor bijvoorbeeld infrastructuur.