Transport gas duurder, kleine stijging energierekening voorzien

Energieleveranciers betalen volgend jaar gemiddeld 18 procent meer voor het transport van gas. De totale hoeveelheid vervoerd gas zal dalen, dus mag monopolist Gasunie Transport Services hogere tarieven rekenen. De energierekening voor huishoudens wordt waarschijnlijk ook hoger, maar volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal die stijging vanwege duurder gastransport minder dan 1 procent zijn.

Omdat Gasunie Transport Services het monopolie heeft op het vervoeren van gas in Nederland, mag het bedrijf niet zelf zijn prijzen bepalen. De ACM stelt vast welke tarieven nog betaalbaar zijn en de netbeheerder nog wel genoeg opleveren.

In 2022 wordt er wegens het afbouwen van de gaswinning in Groningen naar verwachting minder gas geƫxporteerd. Het gasverbruik in Nederland zal ook niet toenemen, dus moet Gasunie Transport Services de kosten over minder vervoerd gas verdelen. Dat de gevolgen voor consumenten beperkt blijven, komt volgens de ACM omdat transportkosten maar een klein deel van de energierekening bedragen.