Verzekeraars Aegon en ASR koplopers in groene AEX

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van de verzekeraars Aegon en ASR. De Europese beurzen lieten eveneens kleine winsten zien. De aandacht ging vooral uit naar de omvangrijke begrotingsplannen die de Amerikaanse president Joe Biden later op de dag zal ontvouwen. Beleggers hopen dat de bestedingsplannen van Washington het herstel van de coronacrisis zullen versnellen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 710,68 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1066,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen 0,4 procent. De hoofdgraadmeter in Parijs klom 0,3 procent, ondanks berichten dat de Franse economie in het eerste kwartaal toch is gekrompen. Eerder werd nog een groei gemeld voor de op een na grootste economie van de eurozone.

Aegon en ASR dikten tot 1,8 procent aan. Chiptoeleverancier Besi klom 0,8 procent dankzij een adviesverhoging door Oddo BHF. Supermarktconcern Ahold Delhaize, vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield en techinvesteerder Prosus waren de grootste dalers bij de hoofdbedrijven met verliezen rond de 0,7 procent.

In de MidKap behoorde Galapagos tot de sterkste stijgers met een plus van 1,6 procent. De biotechnoloog presenteert volgende week tijdens een virtueel congres nieuwe gegevens over de veiligheid van zijn ontstekingsremmer filgotinib als behandeling tegen reuma. Speciaalchemiebedrijf Corbion sloot de rij met een min 4,7 procent.

Neways steeg 4 procent. Industrieconcern VDL is nog steeds van plan de Brabantse fabrikant van elektronische componenten in te lijven. Vorige week brak het bestuur van Neways de overnamegesprekken af omdat het overnamebod van 13 euro per aandeel te laag zou zijn.

ICT Group won 0,7 procent. Het consortium onder leiding van investeerder NPM Capital heeft het overnamebod op de IT-dienstverlener officieel gelanceerd. De partijen bereikten eerder al overeenstemming over het bod van 14,10 euro per aandeel in contanten, exclusief dividend.

De euro was 1,2181 dollar waard, tegen 1,2188 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 66,76 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 69,26 dollar per vat.