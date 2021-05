Frans begrotingstekort veel hoger dan gedacht

Het Franse begrotingstekort zal dit jaar uitkomen op 220 miljard euro, wat ongeveer 47 miljard euro meer is dan gedacht. Dat heeft de Franse staatssecretaris voor onder meer begrotingszaken Olivier Dussopt gezegd.

Volgens hem hangt het hogere tekort samen met de aanhoudende steunmaatregelen voor de Franse economie tegen de coronacrisis. Frankrijk heeft veel geld moeten lenen voor loonsteunregelingen en hulp aan bedrijven in de coronapandemie. Dussopt zei in april nog dat de crisis de Franse overheid over een periode van drie jaar bijna 500 miljard euro kan gaan kosten.

Het is nog niet duidelijk hoe hoog het Franse begrotingstekort als percentage van het bruto binnenlands product zal uitvallen. Eerder werd gedacht dat het tekort dit jaar op 9 procent zou kunnen uitkomen, wat het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog zou zijn.