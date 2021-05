Indonesië geeft Iraanse olietanker na vier maanden vrij

Indonesië heeft een Iraanse olietanker vrijgegeven die in januari in beslag werd genomen op verdenking van de illegale overslag van olie in Indonesische wateren. Dat maakte de kustwacht van Indonesië bekend. Iran liet weten dat het schip zijn missie nu hervat en daarna terugvaart naar huis.

De tanker MT Horse werd vrijdag vrijgegeven, nadat een rechtbank had geoordeeld dat het schip mocht gaan. Volgens de Indonesische autoriteiten was het schip betrokken bij illegale overslag van olie met een andere olietanker die onder Panamese vlag vaart. Daarbij werden identificatiesystemen uitgezet en stroomde olie in zee. Iran zegt dat de inbeslagname te maken had met technische problemen.

Iran wordt beschuldigd van het verhullen van de bestemmingen van zijn olie-exporten in verband met de Amerikaanse sancties tegen het land, door de tracker-systemen op Iraanse olietankers uit te zetten. De tanker MT Horse werd vorig jaar nog gebruikt om ruim 2 miljoen vaten olie van Iran naar Venezuela te vervoeren. Dat land heeft eveneens met Amerikaanse sancties te maken.