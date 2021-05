Beurzen New York dicht wegens Memorial Day

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gesloten vanwege de viering van Memorial Day. Op die dag worden gesneuvelde Amerikaanse soldaten herdacht. De handel op Wall Street zal dinsdag worden hervat.

Vrijdag lieten de hoofdgraadmeters in New York kleine plussen zien. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 34.529,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,1 procent tot 4204,11 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,1 procent omhoog, tot 13.748,74 punten.

De Amerikaanse beurzen lieten in mei wisselende prestaties zien. De Dow won afgelopen maand 1,9 procent en de S&P 500 kreeg er een half procent bij. De Nasdaq daalde juist 1,5 procent vanwege verliezen onder techbedrijven door zorgen over de oplopende inflatie en een snellere renteverhoging van de Federal Reserve.

De aandacht van beleggers in New York gaat deze week onder meer uit naar het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag naar buiten wordt gebracht. Woensdag komt loonstrookverwerker ADP al met cijfers over de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Verder worden nieuwe gegevens gemeld van marktonderzoeker Markit over de economische bedrijvigheid in mei en zijn er de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS.

Aan het kwartaalcijferfront komen deze week nog resultaten van onder meer onlinevergaderdienst Zoom Video Communications, chipbedrijf Broadcom en de fabrikant van sportkleding Lululemon Athletica.