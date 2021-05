Damrak koerst af op rustig begin van week

Beleggers op het Damrak maken zich maandag op voor een rustig begin van de week. In Londen hebben investeerders een vrije dag en in New York blijven de beurzen ook gesloten wegens Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse militairen worden herdacht. Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de inflatiecijfers van verschillende Europese landen.

Ook blijft de blik gericht op de politiek in Washington. President Joe Biden onthulde vrijdag begrotingsplannen die de hoogste federale uitgaven van de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog betekenen. Naar verwachting stuiten de plannen van de Democratische president op flink wat tegenstand van de Republikeinen. Daarnaast verschijnt op vrijdag het belangrijke Amerikaanse banenrapport over mei.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent op basis van de openingsindicatoren af op een vrijwel vlak begin van de week. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 1 procent lager na tegenvallende cijfers over de Japanse winkelverkopen en de Chinese industrie.

Op het Damrak staat SnowWorld in de belangstelling. De uitbater van indoor-skihallen is in de afgelopen periode hard geraakt door de volledige sluiting van skipistes sinds half december vanwege de coronapandemie. Volgens SnowWorld werd daardoor in de zes maanden tot eind maart een bedrag van meer dan 24 miljoen euro aan omzet misgelopen en leed het bedrijf verlies.

Beddenwinkelconcern Beter Bed liet weten in vergevorderde gesprekken te zijn over de verkoop van zijn Zweedse winkelketen Sängjätten. De beoogde koper is Lars Larsen Group, het bedrijf van de familie van de oprichter van de Deense interieurketen Jysk. De onderhandelingen over Sängjätten moeten eind juni afgerond zijn.

De Europese beurzen sloten vrijdag in het groen. De AEX-index won 0,7 procent tot 713,28 punten en de MidKap klom een fractie tot 1064,94 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent. Wall Street eindigde de week met kleine koersuitslagen. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 34.529,45 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq klommen 0,1 procent.

De euro was 1,2192 dollar waard, tegen 1,2193 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 66,72 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 69,08 dollar per vat.