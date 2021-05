‘Een op de drie ondernemers praat liever niet over successen’

Bijna een op de drie Nederlandse ondernemers praat liever niet over financiële successen. Vooral in een dorp binnen de Randstad zijn ze weinig spraakzaam over hun prestaties. Dat meldt RegioBank op basis van onderzoek onder ruim 1000 ondernemers.

Ondernemers voor wie het moeilijk is successen te delen vinden dat in twee van de drie gevallen ‘opschepperig overkomen’. Volgens de RegioBank wordt dat sterker ervaren in dorpen dan in steden. “Deze bescheidenheid van de lokale ondernemers is herkenbaar”, zegt honorair hoogleraar van Maastricht School of Management Josette Dijkhuizen. Volgens haar is het in Nederland niet vanzelfsprekend om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. “Jezelf op de borst kloppen wordt daarbij minder gewaardeerd in een dorp dan in een stad. In de steden is er meer concurrentie, ben je minder zichtbaar en moet je daardoor wat meer jezelf laten zien”, aldus Dijkhuizen.

Meer ondernemers praten volgens het onderzoek over hun financiële zorgen dan over de successen. Als ze wel over hun prestaties spreken, doen de ondernemers dat vooral gemakkelijk met hun partner.