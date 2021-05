FNV stopt met werkonderbrekingen bij industriële wasserijen

Vakbond FNV heeft de werkonderbrekingen bij industriële wasserijen voorlopig opgeschort. De werkgevers in de branche zijn namelijk met een beter voorstel gekomen voor een nieuwe cao voor het personeel van de bedrijven, waar onder andere bedrijfskleding, beddengoed en handdoeken van hotels en ziekenhuizen worden gewassen. “Wij vinden het voorstel goed genoeg om aan onze leden voor te leggen”, laat FNV-bestuurder Dino Djulbic weten.

Het gaat om een cao voor ongeveer 7000 mensen. Behalve een hoger loon wilde FNV ook een regeling met betrekking tot zwaar werk zwart op wit hebben. Verder moest het voor oudere werknemers mogelijk worden om eerder te stoppen met werken. Volgens de werkgevers was vooral de impact die de coronacrisis heeft op de branche een struikelblok. Sommige bedrijven uit de branche zouden daardoor bovengemiddeld zwaar zijn getroffen waardoor niet zomaar met alle vakbondseisen kon worden ingestemd.

In het nieuwe voorstel, dat werkgeversorganisaties FTN en NETEX omschrijven als een onderhandelingsresultaat, staat dat personeel 2 procent loonsverhoging tegemoet kan zien in een cao die achttien maanden geldt. Ook gaat het om afspraken over bijvoorbeeld de uitwerking van de pensioenstelselwijziging en een regeling voor oudere werknemers.