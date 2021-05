Inflatie Duitsland naar hoogste niveau sinds 2018

De inflatie in Duitsland is in mei gestegen naar het hoogste niveau sinds oktober 2018, nu de economie steeds verder opengaat en de vraag van consumenten aantrekt. Volgens het Duitse federale statistiekbureau bedroeg de inflatie 2,4 procent op jaarbasis. In april was dit nog 2,1 procent.

Het gaat daarbij om een zogenoemd geharmoniseerd cijfer zodat de Duitse inflatie kan worden vergeleken met die in andere Europese landen. Op maandbasis klommen de consumentenprijzen in Duitsland met 0,5 procent. Ook de hogere energieprijzen en andere factoren jagen de inflatie aan.

De Duitse centrale bank heeft aangegeven dat de inflatie dit jaar verder kan stijgen, nu de coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld en de consumentenbestedingen toenemen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een inflatiedoelstelling van bijna 2 procent. Op de aandelenbeurzen heeft de oplopende inflatie de laatste tijd voor onrust gezorgd omdat centrale banken daardoor mogelijk sneller de rente gaan verhogen.