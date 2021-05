Inzicht in laadkosten van elektrische auto’s verbeterd

Aanbieders van laadpassen geven hun gebruikers meer duidelijkheid over de prijs van elektrisch laden. Dat blijkt uit een controle van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Aanbieders van laadpalen en laadpassen waren vaak onvoldoende transparant over de kosten, terwijl ze dat volgens de wetgeving ter bescherming van consumenten wel moeten zijn.

De ACM waarschuwde vorig jaar dat wanneer de sector consumenten niet beter vooraf zou informeren over de prijs van het opladen van een elektrische auto, ze daartegen zou optreden. De organisatie krijgt per 1 juli 2021 handhavingsbevoegdheden voor de prijsinformatie over het laden zonder laadpas.

Van de aanschaf van een laadpas tot en met de factuur van de laadsessie moet het duidelijk zijn wat de prijs is, vindt de ACM. Een deel van de laadpasaanbieders heeft de prijsinformatie inmiddels verplaatst van hun website naar een app. De prijsinformatie voorafgaand aan het laden is zowel op de websites als via de apps van aanbieders duidelijker geworden, oordeelt de ACM.

Uit de controle blijkt dat een groot deel van de laadpasaanbieders op dit moment aan de regels voldoet, maar een beperkt aantal nog niet volledig. Zo is niet altijd duidelijk of de prijs inclusief of exclusief een bepaalde opslag of transactiekosten is. Als deze aanbieders dit niet aanpassen voor juli 2021, dan kan de ACM overgaan tot een sanctie, zoals een boete of een last onder dwangsom. Daarnaast merkt de ACM op dat consumenten vaak nog niet zonder laadpas kunnen laden, terwijl die mogelijkheid er volgens de regelgeving wel moet zijn.

De ACM vraagt consumenten om bij haar een melding te doen als zij voorafgaand aan het opladen van hun auto niet goed geïnformeerd worden over de prijs die zij gaan betalen. Dat kan via de website consuwijzer.nl.