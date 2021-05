ABN AMRO heeft Lars Kramer officieel benoemd als de nieuwe financieel directeur van de bank. De benoeming van Kramer kreeg goedkeuring van de Europese Centrale Bank, waardoor hij op 1 juni aan zijn nieuwe klus kan beginnen.

Kramer is voor een periode van vier jaar benoemd bij ABN AMRO. De bank had in februari al bekendgemaakt dat Kramer de beoogde opvolger was van Clifford Abrahams. Kramer was sinds een aantal jaar financieel bestuurder van de Hellenic Bank en oud-ING-man