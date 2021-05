Omzet horeca verder gedaald in eerste kwartaal 2021

Het herstel van de horeca uit de crisis is in de eerste maanden van 2021 nog uitgebleven, omdat de lockdown in deze periode nog altijd voortduurde. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde de horeca-omzet in het eerste kwartaal met bijna 4 procent in vergelijking met het slotkwartaal van 2020. Op jaarbasis gaat het om een daling van bijna 47 procent.

Ook aan het begin van dit jaar moesten bars en restaurants verplicht hun deuren gesloten houden. De daling van 4 procent volgt op een val van 44 procent een kwartaal eerder toen de lockdownmaatregelen een gat sloegen in de omzetten van horecabedrijven.

Logiesverstrekkers als hotels en vakantieparken zagen de omzet op kwartaalbasis met 3,6 procent dalen. De verschillen binnen deze groep zijn echter groot. Zo hadden hotels nog altijd te maken met fors minder bezoekers, terwijl vakantieparken juist meer omzet genereerden; waarschijnlijk omdat mensen een korte vakantie in een huisje boekten.

Ook bij de eet- en drinkgelegenheden zijn de verschillen groot. Alles bij elkaar gaat het om een daling van de omzet met 4 procent op kwartaalbasis, na een veel groter omzetverlies een kwartaal eerder. Cafés moesten het in het eerste kwartaal met ruim een kwart minder omzet doen dan aan het slot van vorig jaar. Restaurants zagen de omzet met 8,3 procent dalen. Fastfoodketens waren meer in trek en noteerden een plus van 3,4 procent.

Het CBS merkt op dat vooral de cafés, hotels en restaurants zwaar te lijden hebben onder de strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Alleen de overige logiesverstrekkers, zoals vakantieparken, hebben hun omzet in vergelijking met een jaar eerder op peil kunnen houden. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 lag de omzet van de horeca dit jaar ongeveer 52 procent lager.