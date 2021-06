Aandacht voor industriecijfers EU en VS op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar de industriecijfers van de eurolanden en de Verenigde Staten. Ook is de blik gericht op de bijeenkomst van oliekartel OPEC. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van de vaccinatiecampagnes in veel landen blijven daarbij zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen aan de nieuwe beursmaand. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met winsten openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten dinsdag een gemengd beeld zien.

NX Filtration kondigde aan in juni naar de Amsterdamse beurs te willen gaan. De Enschedese producent van waterzuiveringstechnologie wil met de beursgang 150 miljoen tot 165 miljoen euro ophalen. De opbrengst zal worden gebruikt om de verdere groei van de onderneming te financieren.

Alfen en Fastned staan ook in de belangstelling. De twee beursgenoteerde bedrijven maken deel uit van een groep Nederlandse ondernemingen en instellingen die gaat samenwerken om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. De initiatiefnemers denken dit te kunnen realiseren door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Ook vragen de partijen steun bij het Nationaal Groeifonds.

Envipco kwam nog met cijfers. De maker van statiegeldsystemen boekte in het eerste kwartaal meer omzet dankzij een sterke groei in Noord-Amerika, Zweden en Australiƫ. Ook boekte het bedrijf weer winst na het verlies in dezelfde periode een jaar geleden.

De overname van GrandVision, bekend van optiekketen Pearle, door brillenconcern EssilorLuxottica lijkt weer een stapje dichterbij gekomen. Volgens persbureau Bloomberg is het moederbedrijf van merken als Oakley, Varilux en Ray-Ban bezig met het uitvoeren van de vereisten die Brussel aan de miljardendeal heeft gesteld. Het doorgaan van de overname van GrandVision is echter nog steeds niet definitief. Tussen de koper en verkoper is veel juridisch gesteggel.

Sanderink Investments wil uiterlijk 4 juni starten met de uitkoopprocedure om de laatste aandelen Oranjewoud in handen te krijgen. Oprichter Gerard Sanderink heeft momenteel zo’n 99 procent van de aandelen Oranjewoud in bezit en wil met de uitkoopprocedure de resterende aandelen in handen krijgen.

De euro was 1,2220 dollar waard, tegen 1,2230 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 67,64 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 70,26 dollar per vat.