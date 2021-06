AEX breekt record dankzij sterk herstel economie

De Amsterdamse AEX-index boekte dinsdag een stevige winst en bereikte de hoogste koers ooit. Het optimisme over het economische herstel van de coronacrisis werd verder aangewakkerd door positieve cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die in mei naar een recordniveau is gestegen. Later op de dag komen nog de Amerikaanse industriecijfers naar buiten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent hoger op 719,82 punten. De graadmeter tikte op 720,11 punten de hoogste tussentijdse stand ooit aan en koerst af op een nieuw slotrecord. De MidKap klom 1,3 procent tot 1076,09 punten. De Duitse DAX steeg 1,4 procent tot een nieuw recordniveau. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent.

Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de eurozone. Het algemene prijspeil in het eurogebied steeg in mei met 2 procent tegen 1,6 procent in april. Volgens de centrale bankiers worden de prijzen echter aangejaagd door de heropening van de economie en is de stijging van tijdelijke aard.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Chiptoeleverancier Besi en verlichtingsbedrijf Signify waren de grote winnaars met plussen van ruim 3 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de sterk gestegen olieprijzen en klom dik 2 procent. In de MidKap ging roestvrijstaalmaker Aperam (plus 5,8 procent) aan kop dankzij een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Postbedrijf PostNL voerde de schaarse dalers aan met een min van 1 procent.

Alfen en Fastned wonnen 1,5 en 5,3 procent. De twee beursgenoteerde bedrijven maken deel uit van een groep Nederlandse ondernemingen en instellingen die gaat samenwerken om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. Ook vragen de partijen steun bij het Nationaal Groeifonds. Envipco dikte 8,6 procent aan. De maker van statiegeldsystemen boekte in het eerste kwartaal weer winst na het verlies in dezelfde periode een jaar geleden.

Nokia klom 0,4 procent in Helsinki. De Duitse autofabrikant Daimler (plus 2,6 procent) heeft een licentiedeal gesloten met het Finse netwerkbedrijf voor het gebruik van de patenten van Nokia. Met de overeenkomst komt een einde aan het patentengeschil tussen de twee bedrijven.

De olieprijzen zaten in de lift door speculatie op een toenemende vraag naar olie tijdens het belangrijke vakantieseizoen. Ook werd uitgekeken naar de bijeenkomst van oliekartel OPEC. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 68,17 dollar. Brentolie steeg 2,1 procent in prijs tot 70,84 dollar per vat. De euro was 1,2233 dollar waard, tegen 1,2230 dollar een dag eerder.