Bonden en werkgevers lijken dichtbij akkoord arbeidsmarkt

De vakbonden en werkgevers lijken dichtbij een akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt. De partijen willen nog “niets bevestigen, noch ontkennen”, maar geven aan woensdag met mededelingen naar buiten te komen. De Volkskrant meldde dinsdag op basis van ingewijden al hoe de afspraken er op hoofdlijnen uit komen te zien.

Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof, voorzitters van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, hadden onlangs al aangeven dat ze voor de zomer tot een akkoord wilden komen over de arbeidsmarkt. Eigenlijk zou de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, hierover eind vorig jaar met een advies komen. De reactie van de SER werd evenwel uitgesteld wegens corona en ook het inmiddels demissionaire kabinet kwam er door de epidemie niet meer aan toe.

Aanleiding van het polderoverleg is het rapport van de commissie-Borstlap, dat een groot aantal aanbevelingen bevat om de scheve arbeidsmarkt recht te trekken. Flexwerkers moeten meer zekerheid krijgen, terwijl vaste contracten juist iets minder vast moeten worden. Het nieuwe kabinet moet uiteindelijk besluiten nemen over de positie van werknemers en zelfstandigen. De vakbonden en werkgevers hopen nog op tijd te zijn om hun voorstellen hierover in het coalitieakkoord te krijgen.

Volgens de Volkskrant zal flexwerk in het nieuwe akkoord sterk beperkt worden. Zo verdwijnen de nulurencontracten en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren, weet de krant. Ook zouden uitzendkrachten beter betaald krijgen en zelfstandigen zouden minimaal 35 euro per uur moeten verdienen. Volgens de Volkskrant hebben de top van de vakbeweging en werkgevers hierover overeenstemming bereikt. Hun achterbannen zouden nog wel moeten instemmen.