Brussel akkoord met Griekse steun aan toerismebedrijven

De Europese Commissie heeft ingestemd met een plan van de Griekse overheid om 800 miljoen euro aan steun te verlenen aan Griekse toerismebedrijven. Dat maakte Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) bekend. Griekenland is erg afhankelijk van toerisme en door de reisbeperkingen tegen de coronapandemie kreeg die sector zware klappen.

Volgens Vestager zorgt de steun ervoor dat de bedrijven toegang hebben tot financiĆ«le middelen om door te kunnen gaan. “Zij zijn hard geraakt door de pandemie en deze steun zal helpen in deze moeilijke tijden”, aldus Vestager.

Het steunpakket is beschikbaar voor alle toeristische bedrijven in Griekenland die vorig jaar de omzet met meer dan 30 procent zagen dalen vergeleken met 2019. De steun kan worden toegekend tot uiterlijk eind dit jaar en bedraagt maximaal 1,8 miljoen euro per ontvanger.