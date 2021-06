Chiptekorten kunnen herstel automarkt bemoeilijken

De verkoop van nieuwe auto’s zal dit jaar langzaamaan herstellen van de crisisdip. Toch kunnen de problemen met de leveringen van chips het herstel in de weg zitten, waarschuwen brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging.

Volgens cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC werden in mei 25.601 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat betekende een stijging van 72,5 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder toen lockdownmaatregelen en voorzichtigheid onder consumenten de verkopen raakte.

Volgens de Bovag kruipt de autoverkoop uit een diep dal. De verkopen krijgen een impuls van de weer geopende showrooms van autobedrijven en het toenemende economisch vertrouwen. Ook is de productie bij fabrikanten en bijbehorende logistiek ten opzichte van afgelopen jaar weer vlot getrokken, wat ervoor zorgt dat er meer auto’s worden verkocht.

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 130.061 nieuwe auto’s verkocht. Dat betekent op jaarbasis een daling met 2,4 procent. In de eerste maanden van dit jaar golden in Nederland nog wel strenge coronarestricties wat de verkopen raakte. In vergelijking met de maanden januari tot en met mei 2019 werden er dit jaar 30 procent minder nieuwe auto’s geregistreerd.

BOVAG en RAI Vereniging verwachten dit jaar een totaal van 400.000 registraties, tegen 356.000 vorig jaar. Het wereldwijde chiptekort, dat onder andere de auto-industrie hard raakt, kan volgens de organisaties het marktherstel nog flink in de weg zitten. Bij enkele merken leiden de tekorten al tot leveringsproblemen.