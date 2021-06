Koeweit: oliemarkt kan productieverhogingen OPEC+ verwerken

De wereldwijde oliemarkt weet de productieverhogingen van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) en zijn bondgenoten als Rusland goed te verwerken, nu de vraag naar olie aantrekt door het economisch herstel van de coronacrisis. Dat heeft de olieminister van Koeweit gezegd. De alliantie, de OPEC+ genoemd, vergadert dinsdag over een verdere productieverhoging.

De OPEC+ is bezig de productie te verhogen nadat die eerder juist scherp was verlaagd om zo de olieprijzen te stutten in coronatijd. Door de crisis was er veel minder vraag naar olie, waardoor de prijzen kelderden en er een groot overschot ontstond op de oliemarkt. Inmiddels zijn de olieprijzen weer sterk hersteld en neemt de vraag toe, wat dus ruimte biedt aan de OPEC+ om de productie verder op te schroeven.

Op de vergadering zal worden gesproken over een productieverhoging in augustus. De productie in mei, juni en juli wordt geleidelijk opgevoerd. Volgens Saudi-Arabië, dat wordt gezien als de leider van de OPEC, en Rusland is het overschot vrijwel weggewerkt. Wel blijven er veel onzekerheden zoals de nieuwe virusgolf in India, een grote verbruiker van olie, en de herinvoering van lockdownmaatregelen tegen nieuwe uitbraken, waaronder in Japan.

Ook kan er weer veel olie van Iran op de markt komen als dat land een hernieuwd internationaal atoomakkoord weet te sluiten en de economische sancties van de Verenigde Staten tegen Iran worden opgeheven.

Overigens is het niet zeker of er dinsdag al een productiebesluit zal worden genomen op het hoofdkantoor van de OPEC in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Spelers op de oliemarkt zullen goed letten op eventuele hints op een productieverhoging later dit jaar.