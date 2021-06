KPN heeft last van storing, delen data niet mogelijk

Door een storing bij KPN werkt MijnKPN niet goed. Volgens de provider is het daardoor in sommige gevallen niet mogelijk om in te loggen. Ook het delen van data, zogeheten MB’s, is daardoor niet mogelijk.

In de MijnKPN-app kunnen klanten hun producten of facturen inzien of het abonnement aanpassen. Dat de toepassing niet goed werkt zou komen omdat de achterliggende database is verstoord. Een woordvoerder gaat niet dieper op de oorzaak in.

KPN zegt hard aan een oplossing te werken. Bellen met KPN is nog gewoon mogelijk, evenals internetten en tv-kijken.