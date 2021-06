‘Meerderheid start-ups in problemen door aanhoudende crisis’

Een overgroot deel van de start-ups in Nederland denkt in de problemen te komen door de langere duur van de coronacrisis. Ze wijzen er vooral op dat de corona-overbruggingslening (COL) tekortschiet, meldt non-profit organisatie Techleap.nl, die een versnelling van het tech-ecosysteem in Nederland beoogt.

De COL is een noodkrediet voor innovatieve bedrijven en mkb’ers die in financiĆ«le problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Sinds het begin van de crisis deden al 900 bedrijven een beroep op het vangnet. In eerste instantie was de COL bedoeld om een periode van 9 maanden te overleven. Eind 2020 werd besloten dat voor de COL geen tweede steunronde werd ingesteld, terwijl de lockdown wel werd verlengd.

Uit onderzoek van Techleap komt naar voren dat 87 procent van de start-ups met een COL-budget denkt weer in de problemen te komen. Daarom is extra geld nodig. Volgens het rapport rond de 50 miljoen euro. Ook moet het mogelijk worden om een verhoging van de COL aan te vragen.

Techleap waarschuwt dat met het uitblijven van extra steun innovaties en overheidssteun verloren dreigen te gaan.