Productie Nederlandse industrie op recordniveau

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie ligt op een recordniveau. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi), die gegevens verzamelt, was ook sprake van de grootste groei van het aantal orders voor de industrie ooit.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam in mei uit op een stand van 69,4 tegen 67,2 in april wat ook al een record betekende. Als deze graadmeter boven 50 uitkomt is er sprake van groei, daaronder van krimp.

Om tekorten van onderdelen zoals chips en vertraagde leveringen voor te blijven, zetten producenten vol in op hun inkoopactiviteiten. Dat zorgde ervoor dat ook de materiaalvoorraad van de industrie een recordgroei realiseerde.

Ondanks de recordgroei was sprake van historisch lange levertijden en tekorten aan uiteenlopende materialen. De Nevi erkent dat in het slechtste geval tekorten aan bepaalde onderdelen ervoor kunnen zorgen dat hele productieketens stil komen te liggen.

Zo leidt het tekort aan chips er al toe dat sommige autofabrieken tijdelijk de productie staken. De productie van auto’s wordt daardoor al maandenlang geremd en dat raakt ook toeleveranciers aan de auto-industrie.

Verder meldt de Nevi dat zowel de inkoop- als de afzetprijzen in recordtempo toenamen. “Grondstoffenprijzen, transporttarieven en kosten van halffabricaten gaan allemaal door het dak”, zo klinkt het. Om tegemoet te komen aan de vraag zijn sommige inkopers bereid om de juiste materialen boven alles tijdig te ontvangen, ongeacht de kosten. Daarmee staan operationele marges onder druk, zeker als fabrieken vanwege de tekorten niet op volle capaciteit kunnen draaien.

Albert Jan Swart, sectoreconoom van ABN AMRO, denkt dat het tekort aan chips vermoedelijk na de zomer wat afneemt. Evengoed zullen sommige ondernemingen tot het einde van het jaar last blijven houden van een gebrek aan chips, met name in de auto-industrie. “Toch denken we dat de industrie al met al gestaag blijft groeien. Veel ondernemingen zijn extra personeel aan het aannemen, een duidelijk teken van vertrouwen in de langere termijn”, aldus Swart.