Reddit-aandelen GameStop en AMC winnen weer flink op Wall Street

Aandelen van gamewinkelketen GameStop en bioscoopketen AMC wonnen dinsdag weer flink aan waarde op de beurzen in New York. Het lijkt er daardoor op dat particuliere beleggers weer hebben toegeslagen in wat eerder dit jaar bekend werd als de Reddit-rally, vernoemd naar internetforum Reddit waar de beleggers elkaar aanzetten om massaal bepaalde stukken op te kopen. Verder was er op Wall Street sprake van kleine koersuitslagen. De markt probeerde nieuwe cijfers over de Amerikaanse industrie op waarde te schatten.

GameStop werd ruim 12 procent meer waard. AMC noteerde een koerswinst van bijna 23 procent, ondanks een bericht dat een grote investeerder veel aandelen heeft verkocht. Particuliere beleggers die zich verenigden op sociale media zetten de beurswaarde van de bedrijven eerder dit jaar ook al fors hoger. Zij zadelden daardoor professionele beleggers die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, op met forse verliezen.

Bij het algehele sentiment speelde mee dat beleggers zich toch weer enigszins zorgen begonnen te maken dat de Federal Reserve zijn steunmaatregelen mogelijk sneller gaat afbouwen. Nieuwe inkoopmanagerscijfers over de Amerikaanse industrie waren iets beter dan verwacht. Dit zou de koepel van centrale banken in ’s werelds grootste economie kunnen aansporen om sneller dan voorzien bepaalde beleidswijzigingen door te voeren. Dat is iets waar beleggers niet op zitten te wachten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot op deze eerste Amerikaanse handelsdag sinds vrijdag met een plus van 0,1 procent op 34.575,31 punten. Maandag bleven de Amerikaanse beurzen nog dicht voor Memorial Day. De breed samengestelde S&P 500 eindigde min of meer vlak op 4202,04 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 13.736,48 punten.

Johnson & Johnson (J&J) verloor ruim 2 procent. Het medisch bedrijf moet aan een groep vrouwen 2,1 miljard dollar betalen omdat babypoeder van het concern kankerverwekkend zou zijn. Dit heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten bepaald nadat een lagere rechter eerder al tot de conclusie kwam dat het bedrijf met compensatie moest komen. De onderneming zette al veel geld op zij voor de kwestie.

De aanbieder van cloudsoftware Cloudera was verder een opvallende stijger met een koerswinst van zo’n 24 procent. Cloudera wordt voor 5,3 miljard dollar overgenomen door de investeerders KKR en Clayton Dubilier & Rice. Daarmee verdwijnt Cloudera van de beurs. Vliegtuigbouwer Boeing kreeg er op zijn beurt rond de 3 procent bij, na een adviesverhoging van zakenbank Cowen. Die zegt dat het herstel in de luchtvaartsector van de coronapandemie snel verloopt, met dus een grotere vraag naar vliegtuigen.

Er was ook een bijeenkomst van oliekartel OPEC, waar bestaande afspraken werden gehandhaafd. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 67,93 dollar. Brentolie steeg 1,7 procent in prijs tot 70,51 dollar per vat. De euro was 1,2219 dollar waard, tegen 1,2243 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.