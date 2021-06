Aandeelhouders Funda houden zaak tegen NVM aan

De procedure die een groep certificaathouders van huizenwebsite Funda had gestart bij de Ondernemingskamer tegen makelaarsorganisatie NVM is aangehouden. Vereniging FundaBelang wil de interne besluitvorming bij de NVM over de toekomst van Funda een kans geven. FundaBelang startte de procedure omdat de NVM in strijd zou handelen met het belang van de huizenwebsite en eigenbelang zou nastreven.

In de aanloop naar de behandeling van de zaak hebben volgens FundaBelang goede gesprekken plaatsgevonden met onder meer de NVM. De vereniging wil de procedure in ieder geval tot eind juli aanhouden.

De certificaathouders, een soort aandeelhouders zonder stemrecht, zijn verenigd onder de naam Vereniging FundaBelang. Deze groep bestaat uit voormalige en huidige makelaars die bij Funda op de achtergrond actief zijn. Ze willen voorkomen dat Funda de positie als marktleider op de Nederlandse huizenmarkt verliest en eisen er daarom een nieuwe aandeelhouder bij.

Ook wil de groep dat de diensten van het platform uitgebreid worden, met bijvoorbeeld hypotheek-, belasting-, en energieadvies. Dat was volgens Timo Smit, de voorzitter van FundaBelang, vanaf de oprichting al de bedoeling en vragen ook consumenten daar om. Maar de NVM zou dit tegenhouden. Verder moeten derde partijen op het platform toegelaten worden en een beursgang van Funda bespreekbaar worden.

Vereniging FundaBelang vertegenwoordigt 570.000 certificaten. De certificaathouders zijn verenigd in een stichting die namens hen een belang heeft in Funda.