AMC schiet weer omhoog op Wall Street, Zoom kleurt lichtgroen

Bioscoopketen AMC Entertainment en onlinevergaderdienst Zoom Video Communications stonden woensdag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Bij AMC zorgde een grote aandelentransactie voor een positief effect. Zoom profiteerde van stevige groeicijfers, geholpen door het vele thuiswerken.

AMC won in de vroege handel dik 20 procent na ook al een koerssprong van bijna 23 procent een dag eerder. Dat gebeurde nadat de bioscoopuitbater meer dan 230 miljoen dollar ophaalde met een aandelenverkoop aan hedgefonds Murdick Capital die de stukken naar eigen zeggen direct met winst verkocht.

AMC en ook gamewinkelketen GameStop (plus 0,6 procent) worden ook wel Reddit-aandelen genoemd, vernoemd naar internetforum Reddit waar de beleggers elkaar aanzetten om massaal bepaalde stukken op te kopen. Particuliere beleggers zetten de beurswaarde van de bedrijven eerder dit jaar ook al fors hoger en zadelden daardoor professionele beleggers die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, op met forse verliezen.

Zoom won 0,4 procent. Het bedrijf achter de app voor videovergaderingen bleef afgelopen kwartaal flink profiteren van het vele thuiswerken door de coronacrisis. Zoom zag de omzet weer zeer sterk stijgen, net als het aantal gebruikers.

HP Enterprise (HPE) opende de boeken over de afgelopen periode en verloor 0,3 procent. HPE maakt software en systemen voor bedrijven.

Tesla stond 0,6 procent in het rood. Topman Elon Musk heeft gezegd dat het chiptekort in de autosector momenteel de grootste uitdaging voor Tesla is. Volgens hem kopen bedrijven nu veel meer computerchips op dan ze daadwerkelijk nodig hebben uit vrees later een tekort te hebben. Hij vergelijkt dit met het massale gehamster van toiletpapier door consumenten aan het begin van de coronapandemie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 34.551 punten. De brede S&P 500 noteerde vlak op 4201 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 13.749 punten. Beleggers kijken vooral uit naar belangrijke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later deze week, met name het banenrapport van de overheid op vrijdag. Verder komt in de loop van de dag nog het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve naar buiten, dat inzage geeft in de staat van de economie van de Verenigde Staten.