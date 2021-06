DNB-baas Knot komt opnieuw met pleidooi voor hogere lonen

Nederlandse bedrijven zouden de lonen van hun personeel meer moeten verhogen. Daarvoor pleit president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een gesprek met het ANP. Hij begrijpt dat veel werkgevers door de coronacrisis andere zorgen hebben, maar nu de vooruitzichten voor het economisch herstel er goed uitzien zou er volgens het centralebankhoofd ook weer ruimte moeten zijn om personeel wat extra’s te bieden.

Knot herhaalt hiermee een eerder pleidooi, want voor de coronacrisis vond hij ook al dat de lonen omhoog moesten. Dat is in de ogen van de DNB-baas niet alleen goed voor werknemers die daardoor meer te besteden krijgen, maar het jaagt ook de inflatie aan. De recente inflatiestijging in de eurozone betreft volgens Knot slechts een tijdelijke opleving, als gevolg van eenmalige factoren, terwijl de toename van het prijspeil eigenlijk structureel omhoog moet.

Een hogere inflatie is belangrijk voor een goede prijsstabiliteit en maakt het mogelijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) op een gegeven moment de rentes weer wat kan verhogen, geeft Knot aan. Dan zou de economie eindelijk verlost kunnen worden van een aantal vervelende neveneffecten van de lage rentes. Zo zullen pensioenfondsen en er bij hogere rentes financieel beter voorstaan. Waarschijnlijk kunnen mensen dan ook weer wat meer spaarrente tegemoet zien.

Een gecontroleerde verhoging van de rente zou ook goed zijn voor de woningmarkt. Knot heeft de indruk dat die markt nu dreigt vast te lopen door hoge huizenprijzen en een beperkt aanbod, waardoor het voor starters heel moeilijk is geworden om nog een huis te bemachtigen. De lage hypotheekrente is een van de factoren die verklaren waarom de huizenprijzen zo hard oplopen. Als de hypotheekrente wat zou stijgen, zou dat dus een gunstig effect kunnen hebben.

De hogere lonen moeten natuurlijk wel betaalbaar zijn voor bedrijven. Knot denkt dat dit bij veel ondernemingen wel het geval is. Hij wijst erop dat ondanks de crisis 60 procent van de bedrijven in Nederland vorig jaar meer omzet draaide dan in 2019. Ook merkt Knot dat het weer moeilijker aan het worden is voor bedrijven om aan personeel te komen. Zelfs de horeca moet moeite doen voor het bemannen van alle terrassen, zegt hij. Dit sterkt hem in zijn overtuiging dat Nederland weer snel terug zal zijn bij de situatie van voor corona met schaarste op de arbeidsmarkt. Daarbij past volgens Knot dat bedrijven met hogere lonen proberen werknemers te overtuigen om bij hun te komen werken.

Over hoe hoog de loonsverhogingen moeten zijn, laat de DNB’er zich niet uit. Dat is volgens hem iets dat het beste besproken kan worden in cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. In algemene zin geeft hij wel aan dat de inflatie in Nederland eigenlijk hoger zal moeten liggen dan de Europese doelstelling van net geen 2 procent. Nederland is namelijk een sterke economie en moet op dit punt een beetje de kar trekken om Europees gezien op het juiste niveau uit te komen.