Economisch herstel VS gaat sneller ondanks reeks problemen

Het economisch herstel in de Verenigde Staten is de afgelopen weken versneld, ook toen een reeks problemen voor tegenslag zorgde. Dan gaat het onder andere om complicaties in de toeleveringsketen, problemen met het vinden van geschikt personeel en oplopende prijzen. Dat schrijft de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve in zijn Beige Book. Dat rapport is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed in de afgelopen weken.

De groei van begin tot eind mei was volgens de Fed “iets versneld”. Dat kwam vooral door de toegenomen vaccinatiegraad en het versoepelen van coronamaatregelen. De Fed wijst erop dat het weer op stoom krijgen van een economie van 20 biljoen dollar ook met uitdagingen gepaard gaat. Zo kunnen huizenbouwers de vraag niet bijbenen en hadden fabrikanten te maken met vertragingen bij de levering van materialen die nodig zijn voor de afwerking van goederen.

Ook bleef het voor veel bedrijven lastig om geschikt personeel te vinden. Dat gold met name voor laagopgeleide flexkrachten en vrachtwagenchauffeurs. Verder ging het om geschoolde vaklui.

Het Beige Book zal door de Fed worden gebruikt bij de komende beleidsvergadering van de Fed later deze maand. Een van de vragen die op tafel ligt is wanneer er wordt begonnen met het terugschroeven van de coronasteunmaatregelen, zoals het maandelijks opkopen van obligaties voor een bedrag van 120 miljard dollar. Ook de lage rentes liggen als discussiepunt op tafel.

De Fed-bestuurders zullen waarschijnlijk zeggen dat ze nog maanden nodig hebben om een duidelijk beeld te krijgen over hoe de economie weer opkrabbelt. En iedere opleving zal ook de nodige hobbels kennen.

Zo staan er in de VS een recordaantal vacatures open en kost het veel moeite deze gevuld te krijgen. Ook omdat Amerikanen de risico’s van een terugkeer naar de werkvloer afwegen tegen praktische zaken zoals een gebrek aan kinderopvang en blijvende beschikbaarheid van werkloosheidsuitkeringen.

Verder hebben fabrikanten moeite met het bemachtigen van bepaalde voorraden. Dat draagt ook bij aan de kostendruk, die volgens de Fed van tijdelijke aard is. Evengoed heeft dit geleid tot bezorgdheid over een inflatieschok. Het kan nog tot de herfst duren voordat duidelijk wordt hoe de economie er na de crisis precies uitziet.