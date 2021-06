‘Energierekening loopt flink op door stijging variabele tarieven’

Nederlandse huishoudens zijn vanaf 1 juli flink meer kwijt voor gas en elektra. De variabele tarieven stijgen met 25 procent ten opzichte van het afgelopen halfjaar, berekende vergelijkingssite Pricewise. Het gemiddelde huishouden met zo’n energiecontract betaalt daardoor 160 euro meer per jaar.

De reden van de stijgende tarieven is volgens de prijsvergelijker het koude voorjaar, de prijs van CO2-rechten en het herstel van de economie. Pricewise verwacht dat de prijzen alleen maar verder zullen stijgen. Zo neemt door duurzaamheidsinitiatieven als elektrische auto’s en warmtepompen de vraag naar elektriciteit toe, maar op momenten dat er weinig zon en wind is, wordt toch naar kolen- of gascentrales uitgeweken. Die prijzen blijven hoog door onder andere de tarieven van CO2-rechten.

Verder moet de netcapaciteit worden uitgebreid, om het hogere stroomverbruik aan te kunnen. Ook dat brengt kosten met zich mee, die deels in de netbeheerkosten worden doorberekend.

De vaste energietarieven zijn met zo’n 200 euro gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Huishoudens waarvan het vaste energiecontract afloopt, gaan automatisch over op de variabele tarieven en betalen gemiddeld 400 euro per jaar extra. Pricewise benadrukt dat overstappen loont.

Pricewise kwam tot de berekening naar eigen onderzoek en de bekendmaking van de nieuwe tarieven van Vattenfall.