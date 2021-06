‘ExxonMobil moet derde activist dulden in bestuur’

De Amerikaanse olie- en gasreus ExxonMobil moet vermoedelijk een derde bestuurder van de activistische investeerder Engine No. 1 toestaan in het bestuur. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Engine No. 1 was tot december een weinig bekende investeerder, maar kwam eind vorig jaar in de belangstelling te staan toen het er bij ExxonMobil op aandrong om met een beter plan te komen om opwarming van de aarde tegen te gaan. Vorige week tijdens de aandeelhoudersvergadering van het concern won het twee zetels in het bestuur. Daar komt nu dus mogelijk een derde bij.

Engine No. 1 heeft maar een belang van 0,02 procent in ExxonMobil. Evengoed schreef de activistische aandeelhouder geschiedenis. De uitslag van de stemming is ook opvallend gezien de grote inzet van ExxonMobil in de strijd met de activisten.