G7 boekt ‘aanzienlijke vooruitgang’ met belastingplan

De landen van de G7 verwachten “aanzienlijke vooruitgang” te kunnen boeken in hun strijd tegen belastingontwijking door bedrijven. Dat zei de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz vooruitlopend op de besprekingen later deze week in Londen.

Komende week komen naast de Duitse minister ook de ministers van Financiën uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Japan, Canada en de Verenigde Staten bijeen, onder meer om te praten over het plan van het Witte Huis voor een internationaal minimumtarief van 15 procent voor belastingen op bedrijfswinsten.

Schol zei optimistisch te zijn over een akkoord in de loop van de zomer op het niveau van de G20 en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarbij zou over een tarief voor de vennootschapsbelasting worden gesproken dat niet veel afwijkt van de door de VS voorgestelde 15 procent.