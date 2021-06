Hoekstra houdt vol: blauwe envelop vanaf 1 juli op de mat

Bedrijven moeten vanaf 1 juli weer gewoon voldoen aan nieuwe belastingverplichtingen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra vindt dat “echt verstandig”, ondanks aandringen van partijen in de Tweede Kamer om de eerste envelop nog eens drie maanden uit te stellen. Onder andere de VVD en DENK vroegen daarom.

Maar volgens Hoekstra draait de economie alweer snel “als een tierelier”. Het kabinet verwacht dan ook van bedrijven dat ze hun belastingen weer gaan betalen, zoals btw en loonheffing. Sinds medio maart vorig jaar kunnen bedrijven makkelijker belastinguitstel aanvragen wegens de economische gevolgen van de coronamaatregelen.

Ongeveer een kwart miljoen ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Nu staat nog zo’n 16 miljard euro aan belastingschulden uit, dat is in totaal 36 miljard euro geweest. Bedrijven moeten vanaf oktober volgend jaar beginnen hun schulden bij de fiscus terug te betalen, en hebben hier vijf jaar de tijd voor. Hoekstra verwacht naar eigen zeggen dat ruim 90 procent van de openstaande schulden wordt terugbetaald.

Partijen, waaronder de PVV, willen dat ondernemers langer de tijd krijgen om het geld terug te betalen, maar Hoekstra ging ook daar niet in mee. “Vijf jaar is redelijk, maar royaal”, vindt hij. Als een bedrijf het in die termijn niet redt, “dan is er iets anders aan de hand, naast corona”.