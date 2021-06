Horeca hoopt al tijdens poulefase EK op verdere versoepelingen

Verdere versoepelingen in de horeca vinden mogelijk al in de derde week van juni plaats. Mogelijk dat de laatste poulewedstrijd van het Nederlands elftal op 21 juni tegen Noord-Macedonië voetbal in de kroeg kan worden gekeken. Die hoop sprak Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland uit na een gesprek met demissionair premier Mark Rutte op woensdag.

Willemsen benadrukt dat er geen harde afspraken zijn gemaakt tijdens de ontmoeting. “Dat kan ook niet. Maar we hebben de premier duidelijk gemaakt dat de sector gebaat is bij nog snellere versoepelingen.

Volgens de routekaart van het demissionaire kabinet staat een volgende ronde versoepelingen voor eind juni gepland. Maar de laatste tijd wordt wel vaker van de planning afgeweken. Willemsen verwacht in de derde of vierde week van juni dat fase 4 en 5 worden genomen, waarbij de meeste van de maatregelen worden losgelaten.

Ook sprak de KHN-voorzitter over herstelpakketten die nodig zijn om de branche uit de crisis te halen. Willemsen wijst erop dat horeca-eigenaren bij elkaar 5 miljard euro hebben zien verdampen. Geld dat weg is en daarmee niet meer kan worden geïnvesteerd. Volgens KHN is het zaak dat een groot deel van dat eigen vermogen terugkomt.

Om de horeca verder te helpen is lastenverzwaring op dit moment uit den boze. Het SER-advies over de hervorming van de arbeidsmarkt, waarbij flexwerk aan banden wordt gelegd, kan voor de horeca desastreus uitpakken. Willemsen erkent dat het al erg moeilijk is om nu voldoende personeel te vinden en dat de branche hulp nodig heeft.

Willemsen zegt dat een dergelijke maatregel alleen kan worden doorgevoerd als er ook compensatie voor de sector tegenover staat. Sowieso zou de horeca gebaat zijn bij een langer uitstel van loonheffingen. Verder zou de sector gebaat zijn bij een langere terugbetalingstermijn.