IEA: vraag naar energie herstelt volledig in 2021

De wereldwijde vraag naar energie zal al dit jaar volledig herstellen van de coronacrisis. Dat verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Eerder werd er nog op gerekend dat de energievraag pas in 2023 weer het niveau van voor de pandemie zou bereiken.

De wereldwijde investeringen in energie stijgen in 2021 op jaarbasis naar verwachting met bijna 10 procent naar 1,9 biljoen dollar. Daarmee bereiken die investeringen weer bijna het niveau van voor de coronacrisis

Dit jaar wordt volgens een schatting van het IEA 530 miljard dollar uitgegeven aan het creëren van nieuwe opwekkingscapaciteit. Daarvan wordt zo’n 70 procent geïnvesteerd in hernieuwbare energie. De uitgaven voor de overgang naar schonere energie moeten in een veel sneller tempo stijgen om klimaatdoelstellingen te halen, stelt het energieagentschap.

Eerder deze maand wees het IEA er nog op dat er op energiegebied radicale keuzes moeten worden gemaakt om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zoals het afzien van de ontginning van nieuwe olie- en gasvelden. Ook zou er wereldwijd niet meer geïnvesteerd moeten worden in energiecentrales op kolen, zonder dat daarbij de CO2-uitstoot wordt opgevangen en opgeslagen.

In 2050 moet haast 90 procent van de wereldwijde energievraag uit hernieuwbare bronnen komen, zoals zonne-energie of windenergie. De rest moet volgens de IEA opgewekt worden in kerncentrales.