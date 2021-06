Koolmees heeft gevloekt, maar kan niks doen aan bonus Booking.com

Minister Wouter Koolmees heeft binnensmonds én hardop “gevloekt” toen hij het bericht las over de bonus die Booking.com geeft aan topbestuurders van het bedrijf, dat vorig jaar loonsubsidie (NOW) ontving. Die ontboezeming deed hij in een debat met de Tweede Kamer over de steunpakketten. Ondanks zijn eigen onvrede kan Koolmees niets doen tegen de bonus, zegt de bewindsman. “Mijn persoonlijke normen zijn niet hetzelfde als juridische normen.”

Vrijwel de hele Kamer maakt zich boos over het handelen van Booking.com, en wil in gesprek met het bedrijf. Ook moet er volgens verschillende partijen gekeken worden naar de mogelijkheid om het geld terug te vragen. De loonsteun is immers bedoeld om bedrijven die flink wat omzet verliezen door de crisis te helpen. In eerste instantie is in hoge snelheid een regeling opgetuigd waar nog geen voorwaarden aan waren verbonden. Pas vanaf de ‘NOW 2’ is het uitkeren van bonussen en dividenden verboden voor bedrijven die NOW ontvangen. Dat geldt dus niet voor de periode waarover Booking.com loonsteun ontving.

Toch is het ontvangen van NOW en het uitkeren van bonussen “niet te rijmen met elkaar”, vindt Koolmees. Maar “juridisch is er geen enkele manier om op dat punt terug te vragen”. Het is volgens hem niet eerlijk om de regels aan te passen met terugwerkende kracht. De minister van Sociale Zaken vindt dat “niet horen bij een betrouwbare overheid. En ik heb ook voor een juridisch stelsel te staan”.

Partijen riepen Koolmees op om in gesprek te gaan met Booking.com. Hij wil er “voor waken” om specifieke bedrijven op het matje te roepen, maar hij wil wel meer weten over de afwegingen van Booking.com. Op aandringen van de Kamer gaf Koolmees toe met een groep brede bedrijven in gesprek te gaan die loonsteun kregen of nog steeds ontvangen, waaronder Booking.com.