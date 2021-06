Luchtvaartmaatschappijen dringen aan op flexibele reisbeperkingen

Luchtvaartmaatschappijen willen dat regeringen bij het heropenen van de grenzen geen algemene maar flexibele reisbeperkingen hanteren. Deze zouden op basis van relevante en actuele data over de coronaverspreiding en risicoberekeningen opgelegd kunnen worden. Daardoor zou het in sommige gevallen bijvoorbeeld mogelijk moeten worden om zonder quarantaineverplichtingen internationale reizen weer mogelijk te maken, als uit de data blijkt dat de risico’s op besmettingen laag zouden zijn.

Volgens Willie Walsh, hoofd van de internationale luchtvaartorganisatie IATA, moeten actuele data de drijvende kracht zijn achter het beleid om het vliegverkeer weer voluit te hervatten. In eerste instantie richt de IATA zich op de rijke G7-landen met haar pleidooi omdat die landen binnenkort bijeenkomen.

Veel overheden maken nog geen echt onderscheid bij hun quarantaine-eisen, meent IATA. Dat belemmert volgens de organisatie het vrije verkeer, ontmoedigt internationale reizen en vernietigt werkgelegenheid in de reis- en toerismesector. Volgens Brits onderzoek zou bijna 98 procent van degenen die vanwege de algemene quarantainemaatregelen thuis moesten blijven, negatief testen op het virus.

“We beschikken nu over meer dan een jaar gegevens over de hele wereld die regeringen kunnen helpen gerichter besluiten te nemen over internationaal reizen”, aldus Walsh. “Hierdoor kan het risico op het meebrengen van besmettingen laag worden gehouden, met inbegrip van de zorgwekkende varianten.”