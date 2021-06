Musk: grootste uitdaging voor Tesla is chiptekort

Het chiptekort in de wereldwijde autosector is momenteel de grootste uitdaging voor Tesla. Dat heeft topman Elon Musk op Twitter gezegd. Volgens hem kopen bedrijven nu veel meer computerchips op dan ze daadwerkelijk nodig hebben uit vrees later een tekort te hebben. Hij vergelijkt dit met het massale gehamster van toiletpapier door consumenten aan het begin van de coronapandemie.

Musk zegt dat zijn bedrijf vooral kampt met problemen bij de toelevering van zogeheten microcontrollers die worden gebruikt om elektronische apparatuur te besturen. “Ik heb nog nooit zoiets gezien. Elk bedrijf is nu aan het bijbestellen uit angst zonder te zitten, net als het tekort aan toiletpapier, maar dat op een epische schaal”, aldus Musk. Tesla is bezig de prijzen van zijn elektrische auto’s te verhogen vanwege de stijgende grondstofprijzen en verstoringen bij de toelevering, zei Musk eerder deze week.

Vanwege het gebrek aan chips hebben veel grote autobedrijven fabrieken of productielijnen moeten stilleggen. Volgens onderzoeker AlixPartners loopt de wereldwijde autosector dit jaar naar schatting 110 miljard dollar aan omzet mis door het chiptekort. Chipbedrijven zoals het Taiwanese TSMC hebben aangekondigde de productie te gaan verhogen om zo automakers te helpen. Maar het tekort zal naar verwachting nog wel enige tijd voortduren.

Woensdag werd verder bekend dat Tesla in de Verenigde Staten bijna 6000 auto’s moet terugroepen omdat bepaalde schroeven in de remsystemen los kunnen zitten. Er zijn voor zover bekend geen ongelukken bekend door het probleem.