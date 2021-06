‘Stevige investeringen nodig, lastenverzwaringen uit den boze’

Er is een stevige investeringsagenda nodig om uit de coronacrisis te komen en daarbij zijn lastenverzwaringen uit den boze. Daarover zijn alle partijen binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) het eens, zegt voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof over het akkoord dat de vakbonden en werkgevers hebben bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt, waarbij flexwerk aan banden wordt gelegd.

De ingrepen zijn volgens de sociale partners nodig omdat er in Nederland sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. In een SER-advies dringen ze er daarom op aan dat een nieuw kabinet fors gaat investeren in wat ze noemen brede welvaart. Volgens Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is het voor het eerst in 15 jaar dat de sociale partners voor de formatie een gezamenlijk advies uitbrengen.

“Hiermee halen we gezamenlijk de scherpe randen van de arbeidsmarkt af”, zegt Vonhof. “Ook werkgevers willen niet dat er wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden en dat mensen beschikbaar moeten zijn voor alles, maar recht hebben op niets.” Er moet een gelijk speelveld worden gecreĆ«erd voor ondernemers zonder oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Volgens Vonhof wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om mensen aan te nemen.

“Voor ondernemers in de land- en tuinbouw is de boodschap van de SER om vooral te investeren belangrijk en een steun in de rug voor het aanpakken van uitdagingen waar de sector voor staat”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. De brancheorganisatie noemt daarnaast de erkenning in het advies van seizoensarbeid als bijzondere vorm van tijdelijk werk een winstpunt.

De SER staat in het advies uitgebreid stil bij extra investeringen. Die zouden de komende jaren nodig zijn in onder meer kennis en innovatie, digitalisering en nieuwe technologieƫn, infrastructuur en verduurzaming.