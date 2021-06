Techinvesteerder Prosus lijft techplatform Stack Overflow in

Techinvesteerder Prosus neemt technologieplatform Stack Overflow over voor een bedrag van ongeveer 1,8 miljard dollar. Daarmee voegt de Nederlandse e-commercegigant nog een online-leerplatform toe aan zijn toch al groeiende portfolio. Stack Overflow is een onlinecommunity voor ontwikkelaars waar zij kunnen leren, hun kennis kunnen delen en hun carrière verder kunnen ontwikkelen.

Prosus investeerde eerder ook al in de Amerikaanse onderwijsbedrijven Brainly en Udemy. Voor het bedrijf is online-educatie een van de belangrijkste en snelstgroeiende segmenten. Larry Illg, hoofd van de onderwijsdivisie van Prosus, zei in een verklaring dat Stack Overflow meer dan 100 miljoen bezoekers per maand heeft.

Prosus voert zijn investeringen de laatste tijd fors op nu e-commerce, mede door de coronacrisis stevig aan populariteit wint. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over het bezorgen van eten tot sollicitatietrainingen online. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf haalde eerder dit jaar 14,6 miljard dollar op uit de verkoop van een deel van zijn aandelen in de Chinese internetgigant Tencent Holdings. Daardoor wist Prosus zijn kasreserves te verviervoudigden.

Prosus is ontstaan via een spin-off van het in Kaapstad gevestigde Naspers, het grootste bedrijf van Afrika. Dat gebeurde in 2019.