Tesla verliest op vlak Wall Street, AMC zet opmars voort

Tesla leverde woensdag in op Wall Street. De maker van elektrische auto’s verloor in april marktaandeel wereldwijd. Daarmee kwam het aandeel dat de laatste maanden juist flink aan waarde won onder druk te staan. Ook de aanhoudende chiptekorten zorgen voor problemen bij het bedrijf. Bioscoopketen AMC vervolgde zijn opmars van een dag eerder. De belangrijkste graadmeters in New York kwamen nauwelijks in beweging.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een winst van 0,1 procent op 34.600,38 punten. De brede S&P 500 en techgraadmeter Nasdaq sloten ook 0,1 procent in de plus op respectievelijk 4208,12 punten en 13.756,33 punten.

Beleggers verwerkten ook een nieuw rapport van de Federal Reserve. Volgens de centralebankenkoepel verloopt het herstel van de Amerikaanse economie voorspoedig ondanks een reeks problemen. Dan gaat het onder andere om complicaties in de toeleveringsketen, problemen met het vinden van geschikt personeel en oplopende prijzen.

Topman Elon Musk van Tesla (min 3 procent) zei onder meer dat het chiptekort in de autosector momenteel de grootste uitdaging voor de automaker is. Volgens hem kopen bedrijven nu veel meer computerchips op dan ze daadwerkelijk nodig hebben uit vrees later een tekort te hebben. Hij vergelijkt dit met het massale gehamster van toiletpapier door consumenten aan het begin van de coronapandemie.

AMC werd bijna twee keer meer waard na ook al een koerssprong van bijna 23 procent een dag eerder. De bioscoopuitbater haalde meer dan 230 miljoen dollar op met een aandelenverkoop aan hedgefonds Murdick Capital die de stukken naar eigen zeggen direct met winst verkocht.

AMC is een van de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar de beleggers elkaar aanzetten om massaal bepaalde stukken op te kopen. Particuliere beleggers zetten de beurswaarde van het bedrijf eerder dit jaar ook al fors hoger en zadelden daardoor professionele beleggers die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, op met forse verliezen.

Zoom Video Communications verloor 0,2 procent. Het bedrijf achter de app voor videovergaderingen bleef afgelopen kwartaal flink profiteren van het vele thuiswerken door de coronacrisis. Zoom zag de omzet weer zeer sterk stijgen, net als het aantal gebruikers, maar kennelijk waren beleggers toch niet overtuigd.

HP Enterprise (HPE) opende ook de boeken over de afgelopen periode en verloor 0,1 procent. HPE maakt software en systemen voor bedrijven.