Verenigde Staten zetten corrupte Bulgaren op zwarte lijst

De Verenigde Staten hebben verschillende Bulgaren en 64 bedrijven die eigendom zijn of gecontroleerd worden door hen op de zwarte lijst gezet. Daardoor hebben zij geen toegang meer tot het financiële stelsel van de VS, worden tegoeden in de VS bevroren en is het voor Amerikanen niet toegestaan zaken met ze te doen.

Een van de Bulgaren is oligarch Vassil Kroumov Bozhkov. Via hem zouden Russische leiders toegang hebben tot de Bulgaarse regering om daar hun invloed uit te oefenen. Bozhkov is een van de rijkste mannen van Bulgarije. De man, die ook te boek staat als gokmagnaat, ontvluchtte het land vorig jaar nadat hij was aangeklaagd voor onder meer afpersing en belastingfraude. Hij ontkent alle aantijgingen en hij woont nu in Dubai.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde ook sancties op aan Delyan Peevski, een voormalig parlementslid en mediamagnaat en aan Ilko Dimitrov Zhelyazkov, een regeringsambtenaar. Ook zijn nog een aantal voormalige ambtenaren op de lijst gezet en niet meer welkom in de VS. Volgens het ministerie gaat het om de grootste actie tegen corruptie die het land tot dusver heeft ondernomen.

Volgens Transparency International, een organisatie die strijdt tegen corruptie, is Bulgarije de meest corrupte lidstaat van de Europese Unie. Het Balkanland krijgt herhaaldelijk kritiek van de Europese Commissie omdat Bulgarije er maar niet in slaagt de corruptie uit te roeien en verantwoordelijken te straffen.